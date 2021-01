Sobe para 19 o número de mortos por Covid-19 em lar de Mértola

Mais três idosos morreram devido ao surto de covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola (SCMM), no distrito de Beja, subindo para 19 o número total de vítimas mortais, revelou esta sexta-feira o provedor.

Os três idosos, utentes do lar, morreram no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde estavam internados, precisou à agência Lusa José Alberto Rosa.

O surto no lar já infetou 101 pessoas com o vírus que provoca a doença covid-19, nomeadamente 65 utentes - 19 dos quais morreram - e 36 funcionárias, assinalou.

Atualmente, referiu, há 46 utentes infetados, sendo que dois estão internados no hospital de Beja e os restantes alojados na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) de Mértola, criada no Pavilhão Desportivo Municipal da vila.

De acordo com o provedor, para assegurar a prestação dos cuidados aos utentes, a equipa de funcionários do lar já foi reforçada com o apoio da Câmara de Mértola e da Segurança Social, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa.

O município contratou, a uma empresa de prestação de serviços, uma equipa de 10 trabalhadores especializados e a Segurança Social, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, destacou 15 trabalhadores de apoio para a prestação dos cuidados aos utentes do lar.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.472 pessoas dos 456.533 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.