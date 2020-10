Sobe para 21 o número de infetados por Covid-19 na Misericórdia de Grândola

O número de utentes do lar da Misericórdia de Grândola infetados com coronavírus que provoca a covid-19 subiu de 8 para 16, anunciou esta quinta-feira a Autoridade de Saúde.

De acordo com a Autoridade Local de Saúde, na terça-feira foram identificados mais oito casos positivos, de entre os utentes do Bloco 01 daquela Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), que tinham testado negativo no rastreio realizado na última semana, quando foram detetados os primeiros oitos casos.

Os outros cinco casos de infeção na Misericórdia de Grândola foram detetados no passado dia 17 de outubro, após testes de despiste da covid-19 realizados aos 105 funcionários da instituição, onde 5 testaram positivo.

Na terça-feira foi repetida a testagem ao SARS-CoV-2, a 33 utentes do bloco 01 do lar da Misericórdia, onde foram detetados os 8 novos casos e no próximo dia 30 vão ser repetidos os testes aos 54 idosos que estão no bloco 03, para confirmar ou não a existência de mais casos positivos na instituição que conta com 150 idosos divididos por três blocos, sem contacto entre eles.

O concelho de Grândola regista 38 casos ativos de covid-19 e 67 recuperados, estando 97 pessoas em vigilância ativa, de acordo com os dados epidemiológicos atualizados pela autarquia.