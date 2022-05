Portugal contabiliza 23 casos de varíola dos macacos

Subiu para 23 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal.A informação foi avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) , que aguarda ainda mais resultados das amostras.Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) ao final foi desta quinta-feira.Das amostras analisadas, e após a sequenciação, foi identificada a clade (subgrupo do vírus) da África Ocidental, que é a menos agressiva.Os casos identificados estão estáveis e a ser acompanhados a partir de casa.A varíola dos macacos apresenta sintomas como lesões ulcerativas, erupção cutânea, gângliospalpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço. Caso apresente estes sintomas, as autoridades de saúde aconselham que procure aconselhamento clínico." Reforçam-se as medidas a implementar perante sintomas suspeitos, devendo os indivíduos abster-se de contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto estiverem presentes as lesões cutâneas, em qualquer estadio, ou outros sintomas", pode ler-se no comunicado.