Sobe para 24 número de infetados com Covid-19 em surto nas valências da Misericórdia de Vila Viçosa

O número de pessoas infetadas com covid-19 relacionadas com um surto em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, no distrito de Évora, subiu para 24, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da instituição.

Na quinta-feira, o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Jorge Rosa, tinha indicado que, pelo menos, 13 pessoas relacionadas com este surto estavam infetadas, incluindo dois familiares de uma funcionária do Centro de Dia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa.

Tiago Salgueiro, membro da mesa administrativa da instituição, disse esta sexta-feira à Lusa que, em relação aos resultados recebidos até esta sexta-feira, dos 140 testes efetuados a todos os utentes e funcionários da misericórdia, há 22 pessoas com resultado positivo, mais onze em relação a quinta-feira.