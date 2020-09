Sobe para 27 número de infetados com Covid-19 em lar de Ourique

O número de infetados com o novo coronavírus que provoca a doença covid-19 no lar da aldeia de Santa Luzia, no concelho alentejano de Ourique, subiu esta quarta-feira para 27, disse à agência Lusa o presidente do município.

Após ter sido detetado no domingo o primeiro caso de infeção, numa utente de 85 anos, foram feitos na terça-feira testes de despiste de covid-19 aos restantes 16 utentes e 24 funcionários do lar, tendo 26 dado resultado positivo, elevando para 27 o número de infetados, precisou Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara de Ourique, no distrito de Beja.