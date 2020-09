O número de casos ativos de covid-19 no concelho de Portalegre subiu esta quarta-feira para 29, após sete novos testes positivos, disse à agência Lusa a presidente do município, Adelaide Teixeira.

Os 29 casos de covid-19 no concelho poderão estar relacionados com um caso reportado no dia dois deste mês, que envolvia o funcionário de um restaurante, entretanto encerrado.

"Desde domingo que não registávamos novos casos. Os 29 casos ativos que temos neste momento estão ligados, são entre familiares", disse.