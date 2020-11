Subiu esta quarta-feira para 29 o número de infetados pelo novo coronavírus no Lar Eira da Torre, em Santa Eufémia, Leiria, após os testes realizados na terça-feira terem revelado mais oito casos entre os utentes da instituição. “O diabo entrou cá, apesar de termos tomado todas as precauções”, lamentou, ao CM, o proprietário do lar. O responsável assinalou ainda o clima pesado que se vive na instituição. Com 56 utentes, muitos com mais de 85 anos e com histórico de patologias respiratórias, o grupo é particularmente suscetível à Covid-19, o que causa muitas dificuldades no controlo da situação.









O surto foi identificado no início do mês, quando a testagem regular aos funcionários revelou casos positivos. Dois utentes, de 94 e 95 anos, morreram devido à doença.