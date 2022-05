Sobe para 39 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal

Subiram para 39 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal, revelou esta terça-feira a Direção Geral da Saúde (DGS).Todos os casos confirmados são de homens entre os 27 e 61 anos, segundo um comunicado da DGS que adianta ainda que maioria dos infetados têm menos de 40 anos. Os doentes encontram-se estáveis e a receberem acompanhamento clínico.Os novos casos de varíola dos macacos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).A maioria das infeções foram detetadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos no Norte e no Algarve, segundo um comunicado da DGS.