Sobe para 402 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal

Há mais 11 casos de Varíola dos Macacos em Portugal. Segundo divulgou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), o número total de casos de infeção humana por vírus Monkeypox no País já é de 402."Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", afirmou a DGS, ao assegurar que os casos identificados se "mantêm em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis".A maioria dos casos foi identificada em Lisboa e Vale do Tejo, mas há também registo de infeções nas regiões do Norte e Algarve.Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).