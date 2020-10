Sobe para 43 o número de infetados com Covid-19 em lar da Misericórdia da Trofa

O número de infetados com o novo coronavírus no lar Alfredo Carriço, na Trofa, subiu para 43, depois de mais quatro idosos apresentarem testes com resultado positivo, disse hoje a diretora técnica da Santa Casa da Misericórdia local.

Segundo Zélia Reis, o lar "tem agora 25 utentes e 18 colaboradores infetados", sendo que "dois idosos estão internados no Centro Hospitalar do Médio Ave, na unidade de Vila Nova de Famalicão".

"Ao 10.º dia voltámos a testar todos os que estavam positivos, que repetiram o resultado, e ao 14.º testámos os contactos diretos com esses positivos, daí resultando mais quatro idosos infetados", explicou a responsável do lar da Santa Casa da Misericórdia da Trofa.

Um desses novos positivos é "a segunda idosa hospitalizada", disse Zélia Reis, dando conta que a outra senhora internada "começa a apresentar melhoras".

Um idoso de 95 anos morreu no sábado naquele lar da Trofa infetado pelo novo coronavírus, que provoca a doença da covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.468 pessoas dos 137.272 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.