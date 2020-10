Sobe para 63 o número de infetados com Covid-19 em lar em Ponte de Lima

Mais oito utentes da Casa da Caridade de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estão infetados com o novo coronavírus, fazendo subir para 63 o número total de casos na instituição, disse esta sexta-feira o diretor.

Contactado pela agência Lusa, Agostinho Freitas explicou que aumento surge na sequência dos testes realizados na quinta-feira aos 12 utentes que tinham testado negativo.

Os únicos quatro utentes que não estão infetados com o novo coronavírus Sars-Cov-2 vão ser transferidos durante a tarde de hoje para uma unidade hoteleira em Ponte de Lima.

Aquele serviço foi "contratualizado pela instituição, em parceria com a Câmara de Ponte de Lima".

Do total de idosos que a instituição acolhe (67), 63 estão infetados.

"Os utentes permanecem na instituição. O seu estado de saúde é estável. Estão com alguns sintomas como problemas respiratórios, dores de garganta, e náuseas. Não houve necessidade de recorrer ao hospital, onde permanece apenas um idoso de 85 anos", referiu Agostinho Freitas.

Além dos utentes, 11 dos 33 funcionários da instituição estão infetados.

O surto de covid-19 associado a esta estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) teve início na última sexta-feira, com a confirmação dos dois primeiros casos em utentes.

No sábado, a instituição acionou o plano de contingência e, no domingo, "foram testados todos os utentes e colaboradores da ERPI", sendo que os resultados foram conhecidos na terça-feira e separados os utentes positivos dos negativos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal registou hoje um novo máximo de novas infeções diárias de infeção com o novo coronavírus com o registo de 4.656 casos positivos nas últimas 24 horas, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).