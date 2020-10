Sobe para 88 o número de infetados no surto de Vila Viçosa

Mais 18 utentes e um funcionário do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa estão infetados com o vírus da Covid-19, subindo para 88 o número de infeções relacionadas com o surto em valências da instituição.

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo disse este domingo à agência Lusa que mais 18 utentes e um funcionário do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, no distrito de Évora, tiveram resultados positivos nos testes de despiste da presença do novo coronavírus que provoca a doença covid-19.

Por isso, o número de infetados relacionados com o surto subiu de 69 para 88, indicou, precisando que no total estão incluídos 47 utentes e dez funcionários de valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e 31 pessoas da comunidade.