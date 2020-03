Sobe para cinco o número de infetados por coronavírus em Portugal

Subiu esta quarta-feira para cinco o número de infetados por coronavírus em Portugal.Fonte oficial do Hospital de São João, no Porto, confirmou aoque o paciente, de 40 anos, se encontra internado naquela unidade hospitalar.Sabe-se também que o homem infetado regressou de Itália. Foi levado para o hospital depois de apresentar sintomas semelhantes a uma gripe.Recorde-se que no Hospital de São João estão internados outros dois homens igualmente infetados pelo novo Covid-19, surto viral com origem em Wuhan, na China.No total, este vírus já matou mais de três mil pessoas e infetou cerca de 90 mil.Em atualização