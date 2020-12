Sobe para cinco o número de mortos em surto de Covid-19 em lar de Mora

O número de mortes associadas à covid-19 do surto num lar do concelho de Mora, no distrito de Évora, subiu para cinco, mais quatro do que no anterior balanço, disse esta quarta-feira o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Mora, Luís Simão, indicou que a mais recente morte do surto de covid-19 no lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, ocorreu na terça-feira em Évora.

As cinco vítimas mortais deste surto são utentes do lar "na casa dos 70 e dos 80 anos", indicou, referindo que os óbitos ocorreram na residência universitária de Évora onde estão instalados os idosos infetados e no hospital da cidade.