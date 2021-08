O número de mortos por Covid-19 no lar da Misericórdia de Proença-a-Nova subiu esta quarta-feira para seis.De acordo com o mais recente balanço, há 32 utentes e 15 funcionários infetados, no total de 47 doentes.O surto foi detetado há duas semanas. A maioria das pessoas da instituição estão vacinadas contra o coronavírus.