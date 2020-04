Sobe para sete o número de mortos por coronavírus no Algarve

Uma mulher e um homem, ambos com mais de 80 anos, do concelho de Vila Real de Santo António, são as mais recentes vítimas mortais da Covid-19 no Algarve, soube oNo total, já perderam a vida sete pessoas. Até há poucos dias, a Administração Regional de Saúde do Algarve fazia um balanço diário pormenorizado sobre a evolução da pandemia na região, mas deixou de fornecer esses números, alegadamente por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS)."Os municípios lamentam a estratégia da DGS", diz aoAntónio Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, adiantando que "a falta de informação leva ao boato". E frisa que as autarquias "estão descontentes até com a falta de informação sobre os infetados nos seus territórios".