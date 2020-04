Sobem para 102 os casos de coronavírus em centro de apoio à deficiência de Vila do Conde

Cento e dois utentes e colaboradores do Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha, em Vila do Conde, distrito do Porto, testaram positivo à covid-19, revelou esta segunda-feira um responsável da instituição, num balanço final aos exames realizados.

"Testámos um total de 143 pessoas, entre utentes e funcionários, e 102 deram positivo. Dos 97 utentes que temos em regime de permanência, nove não estão contagiados. Hoje, soubemos os resultados dos 27 testes finais, a colaboradores de cozinha, limpeza e lavandaria, que não lidavam diretamente com os utentes, e apenas um deu positivo", disse à Agência Lusa, Rui Maia, mesário da Misericórdia vila-condense.

O responsável garantiu que "não existe nenhum caso grave", e que apenas dois utentes estão a receber, por precaução, oxigénio, vincando que os "planos de contingência que foram atempadamente preparados estão a funcionar".

"Todos os colaboradores, desde o pessoal médico, auxiliares e diretores, estão a fazer um esforço enorme para lidar com a situação e dar o maior cuidado e carinho aos nossos utentes. Ninguém se recusou a vir trabalhar e estamos muito felizes por serem inexcedíveis na sua dedicação", assegurou Rui Maia.

O mesário enalteceu, ainda, "o apoio e compreensão das famílias dos utentes perante a situação", e informou que os utentes que frequentavam o Centro Ocupacional, já encerrado há algumas semanas, "têm sido regularmente monitorizados, não havendo registo de contágios".

Nestes últimos dias, foi promovida uma desinfeção geral da instituição, reforçada a equipa médica, e estabelecidas áreas distintas de circulação de profissionais e de utentes, além de criadas zonas para descontaminação de profissionais de forma a garantir a segurança e saúde de todos.

Já foi feita, também, a rotação das equipas de trabalho, regressando os colaboradores que estiveram 15 dias em casa para substituir os 49 que estavam ao serviço, e que pernoitavam na instituição.

Foram também disponibilizados quartos numa unidade hoteleira de Vila do Conde, para os funcionários que quiserem, por precaução, estarem afastados das suas famílias terem um local para dormir.

