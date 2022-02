Sobem pedidos de ajuda alimentar no Porto

"

Desde o início de janeiro, registámos um aumento do número de pessoas que vêm pedir ajuda e, nesta altura, servimos cerca de 550 refeições por dia”, diz ao CM Rubens Marques, sacerdote que lidera o projeto Porta Solidária, na igreja do Marquês, Porto. Há mais imigrantes do que era usual, muitos são jovens e um número significativo de cidadãos vindos do Brasil.O motivo do aumento dos pedidos de ajuda alimentar é uma incógnita para Rubens Marques. Uma das possibilidades é a redução de empregos sazonais, por exemplo no turismo, como consequência das medidas restritivas implementadas nos últimos anos devido à pandemia.O Porta Solidária não deixou de servir as refeições necessárias, mas passou - e ainda passa - por momentos difíceis. “As refeições diárias aumentaram muito e baixaram bastante as ofertas, o que gera preocupação. Há duas semanas estivemos mesmo aflitos e tivemos de comprar alimentos, o que é difícil para um projeto que vive apenas das doações feitas. Entretanto, voltaram a aparecer mais algumas ofertas, mas longe do que tínhamos em 2020 e 2021”, explica Rubens Marques. Deixa, por isso, o apelo à doação de alimentos.Além das mais de 500 refeições diárias - incluindo a várias crianças -, o Porta Solidária entrega também cabazes mensais a cerca de 60 famílias carenciadas.