Sobrecarga entope aplicação da EMEL

A retoma da cobrança do estacionamento na via pública em Lisboa, após dois meses e meio de isenção de cobrança, ficou esta quarta-feira marcada por vários constrangimentos.Algumas máquinas da EMEL estavam inoperacionais, segundo relatos de várias pessoas. Também o sistema de pagamento com recurso a telemóvel apresentou falhas.A empresa diz que “a situação tem vindo a ser regularizada”. Esta quarta-feira, arrancou também o processo de implementação do novo tarifário com a tarifa castanha (dois euros por hora) e a tarifa preta (3 euros/hora).Processo de implementação decorre até maio.