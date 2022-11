O hospital de Penafiel está sobrelotado o que levou ao cancelamento de várias cirurgias não urgentes. Os pacientes estão desde esta segunda-feira sem ser atendidos.



Segundo o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa há cerca de 60 doentes internados nos corredores das urgências do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A afluência nos últimos dias provocou vários constragimentos. "Há idosos acamadas nos corredores que aguardam a realização de tacs e de pequenas cirurgias", relatou um paciente.