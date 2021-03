Um homem de 89 anos residente com a mulher na aldeia de São Miguel, em Seia, foi erradamente dado como morto durante um período de internamento no Hospital da Guarda. O óbito foi declarado na base de dados do Sistema Nacional de Saúde e o erro só foi detetado na semana passada quando, já depois de ter tido alta, Benjamim Pinto precisou de medicamentos.