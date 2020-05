Socióloga diz que pandemia de coronavírus é a rutura mais extraordinária desde o 25 de Abril

A socióloga Ana Nunes de Almeida considera que a atual pandemia é a rutura mais extraordinária que viveu desde o 25 de Abril de 1974, provocando o sentimento inverso, de privação da liberdade e impedimento de abraçar o próximo.

"É um sentimento de prisão, de clausura, de claustrofobia, de isolamento. Não há como sentir na pele que as sociedades se organizam com base nas relações pessoais, emocionais, e não através das narrativas ou das imagens. Falta-nos o som, o olfato, os ambientes das pessoas juntas", afirmou em entrevista à agência Lusa a investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

Tal como outros países, Portugal está agora a funcionar à distância, organizando-se em teletrabalho, o que a investigadora vê como uma "sociedade aos quadradinhos".

"A sensação que tenho é que quando estamos em frente do ecrã, está ali um somatório de pessoas (...) todos ao lado uns dos outros", sustentou Ana Nunes de Almeida, defendendo que em contacto direto o todo "vale mais do que a soma das partes".

A mudança resultante da pandemia de covid-19 "tem características e uma natureza completamente diferentes, mas foi também assim a sensação [em 1974] de um dia acordarmos e de ser tudo diferente", disse.

Como cidadã, a socióloga não tem dúvidas de que a atual situação, provocada pela pandemia de covid-19, é dos acontecimentos de rutura mais extraordinários que viveu: "Outra rutura mais extraordinária na minha vida acho que só o 25 de abril, com um sentido completamente diferente", recordou.

Enquanto o 25 de abril foi sobretudo "o sair para a rua", a rutura imposta pelas medidas destinadas a controlar o contágio pelo novo coronavírus resultaram num estado de emergência que mudou radicalmente a vida em sociedade, pelo confinamento social e pela paragem de muitas atividades.

Tal como no passado, vivem-se momentos de incerteza, de consequências ainda imprevisíveis, mas sem motivos para festejar.

"É uma grande incerteza e viver com incerteza é muito difícil para todos", sublinhou.

A rutura [com o regime] em 1974 foi "uma festa de alegria, de liberdade" na rua, com as ruas cheias, as pessoas a abraçarem-se, a sentirem-se próximas fisicamente umas das outras, lembrou Ana Nunes de Almeida. "Era uma coisa absolutamente extraordinária, era um sentimento de libertação, enquanto este é um sentimento de prisão", observou a investigadora que integra a equipa ICS-ISCTE que está a estudar o impacto da pandemia.

A nível global a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.





