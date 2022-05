Osocorro emergente, prestado por Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) está em risco no Interior do País. Os dados, disponibilizados ao Correio da Manhã pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) relativos à taxa de inoperacionalidade revelam que, no ano passado, as VMER dos hospitais da Guarda, Covilhã, Castelo Branco e Portalegre estiveram 3254 horas inoperacionais.









