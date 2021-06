Margarida Alves foi esta sexta-feira sorteada para presidir ao julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates e do empresário Carlos Santos Silva no Tribunal Central Criminal de Lisboa. No julgamento do processo Operação Marquês, a juíza será acompanhada de Bárbara André, mas falta ainda conhecer o terceiro elemento do coletivo, por causa da transferência de um magistrado para o Tribunal da Relação.