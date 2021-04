Sofrimento da pandemia ocorreu com "dramatismo semelhante ao de Cristo no alto do calvário", diz arcebispo de Braga

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, considerou hoje que o sofrimento provocado pela pandemia ocorreu "com dramatismo semelhante ao de Cristo no alto do calvário". Na celebração da Paixão e Morte do Senhor, afirmou que "a Igreja terá de se colocar bem perto de todos os calvários humanos".

Recordando o que acontece na pandemia da Covid-19, recordou que "a morte é dura". "Não ter ninguém para acariciar e oferecer conforto é tremendamente mais complicado. Nada de despedidas a quem confiar as últimas vontades. Nenhum amante samaritano a mostrar proximidade. Morrer só é muito duro. A dor da perda e da separação tornou-se mais aguda pela impossibilidade de fazer o luto. E tudo foram restrições. Os amigos não estiveram presentes, os abraços de coragem não foram dados, as lágrimas escorreram sem ninguém para as partilhar, e a morte foi a experiência de calvário para os que morreram vítimas de pandemia", referiu.

O arcebispo de Braga recordou ainda as "muitas outras mortes" e casos de sofrimento que aconteceram durante o último ano, "marcadas por uma austeridade incompreensível mas necessária". "A morte aconteceu por causas naturais, mas ninguém nos consegue explicar o aumento de casos, que muitos atribuem ao isolamento e às depressões movidas pelas condições em que fomos obrigados a viver". Lembrou o sentimento de inutilidade dos idosos, o stress das famílias, o isolamento afetivo mesmo de quem viveu junto, os direitos dos mais frágeis que foram desconsiderados, entre outros casos.



D.Jorge Ortiga terminou indicando a necessidade de uma "Igreja de presença". "A Igreja terá de se colocar bem perto de todos os calvários humanos", referiu.