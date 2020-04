Sol aumenta movimento junto a praias apesar da pandemia

O sol e a temperatura primaveril fizeram aumentar ontem o movimento de pessoas junto às praias algarvias. O calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, foi mesmo invadido, durante a manhã, por muitos populares. Uns andavam de bicicleta, outros faziam desporto e os restantes davam apenas um passeio.



Houve mesmo quem não respeitasse o necessário afastamento social. A GNR teve de intervir, obrigando algumas pessoas a sair do areal. Em várias zonas do Algarve, as autoridades montaram operações de fiscalização para travar as deslocações em direção às praias.





Foi o que se passou, por exemplo, na praia de Faro, onde a GNR mandou parar os condutores para saber o motivo da viagem. O Algarve contava ontem com 310 pessoas infetadas com Covid-19.