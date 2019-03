Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sol e calor são as previsões para esta segunda-feira. Temperaturas máximas atingem os 25 graus

Lisboa vai chegar aos 21 graus, ao passo que no Porto a máxima é de 19 graus.

07:18

O sol e o calor mantêm-se esta segunda-feira em praticamente todo o País e as temperaturas vão chegar aos 25 graus, nomeadamente no distrito de Faro, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Na capital portuguesa, Lisboa, está previsto céu pouco nublado e os termómetros variam entre os 11 e os 21 graus, ao passo que no Porto o céu está parcialmente nublado e máxima ronda os 19 graus.



Chuviscos só aparecem nos Açores, com os períodos de maior nebulosidade a surgirem nas regiões Norte.



O IPMA alerta ainda para neblina ou nevoeiro matinal e um acentuado arrefecimento noturno.