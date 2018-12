Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sol e céu limpo é a previsão para este sábado em todo o país

Bragança é o distrito mais frio este sábado, alcançando os 11 graus de máxima e 2 de mínima.

As temperaturas vão rondar os 17 graus em Portugal Continental este sábado, com o distrito de Faro a contar com números máximos de 19 graus e mínimos de 9 graus.



Na Madeira e nos Açores as temperaturas vão estar acima da média para a época. O Funchal regista 24 graus de máxima este sábado.



Quanto à capital portuguesa, Lisboa, há previsão de céu pouco nublado e as temperaturas atingem os 17 graus.



