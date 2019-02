Sol e temperaturas acima dos 20 graus é a previsão para esta segunda-feira

Lisboa e Porto vão chegar aos 22 graus de máxima.

Esta segunda-feira as temperaturas vão ultrapassar os 20 graus em praticamente todo o país. O bom tempo vai prolongar-se para o resto da semana.A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aponta as temperaturas máximas em Lisboa e Porto para os 22 graus.Apesar da temperatura máxima estar acima do habitual para esta época do ano, os especialistas garantem que há registo de um acentuado arrefecimento noturno.Santarém vai ser o distrito mais quente com as máximas a apontarem aos 25 graus. Na Guarda a máxima não vai além dos 17 graus.

O IPMA espera uma baixa de temperaturas a partir de quarta-feira.