Sol aquece o 'Dia dos Namorados'. Termómetros chegam aos 20 graus esta quinta-feira

Temperaturas podem chegar aos 20 graus.

O sol e as temperaturas amenas vão marcar esta quinta-feira, dia dos namorados.



O sol vai brilhar em praticamente todo o território com temperaturas a alcançar os 20 graus em Lisboa, 19 no Porto e em Faro, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Apenas com alguma nebulosidade prevista para esta manhã, o dia dos namorados pode ser passado a passear, segundo as previsões do IPMA.