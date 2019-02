Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sol vai continuar a brilhar. Temperaturas chegam aos 20 graus esta quarta-feira

Lisboa e Porto chegam aos 18 graus de máxima.

07:51

O sol vai continuar e o bom tempo promete estar para ficar. O sol vai brilhar em praticamente todo o território esta quarta-feira. As temperaturas máximas vão chegar até aos 20 graus em Setúbal, Évora, Leiria e Braga. Mais a Sul, em Faro e Beja as temperaturas chegam aos 19 graus.



Em Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com os termómetros a variarem entre os 8 e os 18 graus, enquanto que no Porto as temperaturas variam entre os 7 graus de mínima e 18 de máxima.



O distrito mais frio esta quarta-feira-feira volta a ser Bragança, temperaturas variam entre os -1 e os 15 graus.



O IPMA dá destaque ainda ao acentuado arrefecimento noturno esta quarta-feira.