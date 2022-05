Sonae Capital abre hotel de luxo nos Aliados

O The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel é a nova unidade hoteleira de cinco estrelas da Sonae Capital no Porto que abre ao público esta quinta-feira com 68 quartos, após um investimento de cerca de 20 milhões de euros.

Com um investimento de cerca de 20 milhões de euros, o The Editory Boulevard insere-se no coração da cidade do Porto, estando "classificado como parte de um conjunto de interesse público - a Avenida dos Aliados, traçada no início do século XIX, e a Rua do Almada, cuja traça remonta ao final do século XVIII", avançou fonte do grupo Sonae Capital à agência Lusa.

Com 68 quartos, piscina exterior aquecida, duas salas de reuniões, um restaurante de provocação sensorial e um bar de 'cocktails' de autor, o The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel resulta duma parceria entre a FVC Group e a SC Hospitality, apresentando um projeto de arquitetura e design de interiores assinado pela Ding Dong.