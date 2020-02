A académica Sónia Pereira é a nova Alta-Comissária para as Migrações, substituindo no cargo Pedro Calado, de acordo com uma nota divulgada esta segunda-feira na página oficial do Alto-Comissariado.

"Sónia Pereira, académica de carreira com todo um trabalho de investigação desenvolvido em torno da área das migrações, é a nova Alta-Comissária para as Migrações, assumindo assim a função de presidente do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações. Licenciada em Economia e Doutorada em Geografia, Sónia Pereira, de 43 anos, era responsável pela coordenação do Projeto de Assistência do Governo na Reinstalação de Refugiados, na Organização Internacional para as Migrações (OIM)", refere a nota.

A informação biográfica acrescenta que a nova alta-comissária é investigadora da Organização Internacional do Trabalho, especializada desde 2002 "na área das migrações e políticas migratórias" e centrou a sua investigação no tráfico de seres humanos, na migração laboral, na inclusão socioeconómica e também na participação artística e política dos migrantes.

A nota refere ainda que Sónia Pereira vai trabalhar com José Reis, jurista, que assumirá a função de Vogal do Conselho Diretivo do Alto-Comissariado para as Migrações.

"Licenciado em Direito, com pós-graduação em Criminologia, José Reis tem trabalhado na área da Reinserção Social, exercendo, desde 2017, as funções de Diretor do Centro Educativo da Bela Vista, em Setúbal, e de dirigente da Associação luso cabo-verdiana de Sintra", lê-se no comunicado.

Sónia Pereira substitui no cargo Pedro Calado, que estava em funções desde 01 de julho de 2014, cargo que ocupava em simultâneo com o de coordenação do Programa Escolhas, um programa governamental para a promoção de inclusão social de crianças e jovens em contextos vulneráveis.