O Aeroporto de Beja contou em setembro com 1417 passageiros, naquela que é a melhor prestação mensal do ano. Os dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil indicam que, nos primeiros nove meses do ano, a pista registou 3182 passageiros.



O crescimento expressivo do tráfego aéreo resulta da maior procura de jatos privados, em particular de turistas que têm por destino as praias do Litoral alentejano.









