Starbucks e restaurantes Ginos encerram temporariamente

A Alsea informou hoje que, perante a declaração de estado de emergência, decidiu encerrar todos os seus estabelecimentos em Portugal, ou seja, 20 lojas Starbucks e dois restaurantes Ginos.

"Desde o início desta situação excecional de saúde pública, que a segurança dos colaboradores e clientes foi uma prioridade para a empresa, tendo sido implementadas todas as medidas aconselhadas pelas autoridades nacionais de saúde", indicou, em comunicado, a Alsea.

O grupo agradeceu ainda "o extraordinário compromisso, profissionalismo e grande sentido de responsabilidade" de toda a equipa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

A Assembleia da República aprovou na quarta-feira o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O Conselho de Ministros aprova hoje as medidas que concretizam o estado de emergência proposto pelo Presidente e que entrou em vigor às 00:00 de hoje.