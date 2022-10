Startup portuguesa junta 14 instituições nacionais de referência no combate à desinformação de saúde

A start-up portuguesa de saúde Tonic App anunciou, esta terça-feira, que 14 instituições nacionais de referência no apoio a doentes se juntaram à empresa para criarem uma biblioteca digital com o objetivo de esclarecer os doentes com "informação fiável e linguagem acessível".

O coordenador da biblioteca digital da Tonic App e especialista em Medicina Geral e Familiar Luís Pinho Costa esclarece que "A desinformação em saúde é tão ou mais perigosa do que a falta de informação e ambas são fatores de risco para uma pior saúde e uma menor qualidade de vida. Contudo, não é fácil para um internauta saber como verificar a qualidade das informações que encontra."

Entre as várias entidades nacionais que participam no projeto estão as Ligas Portuguesas Contra o Cancro, SIDA e Doenças Reumáticas, a Acreditar e a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal. A iniciativa conta ainda com a colaboração de dezenas de semelhantes espanholas e italianas, incluindo mais de 41 milhões de doentes.

No comunicado divulgado, a start-up revela que os recursos produzidos pelas associações colaboradoras no projeto são "previamente analisados e validados por uma equipa multidisciplinar da Tonic App que seleciona, analisa e verifica toda a informação de forma a assegurar a sua validade e atualidade".

O Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro Francisco Cavaleiro de Ferreira, uma das associações que se juntaram à TonicApp, considera que "a parceria com a Tonic App é um instrumento fundamental para os médicos ajudarem os seus doentes oncológicos a lidarem com a sua doença".

A Tonic App é uma ferramenta digital de saúde que tem como finalidade ajudar a comunidade médica a detetar e cuidar de doentes. A reunião de todos os recursos profissionais numa só aplicação é o conceito da aplicação. Foi criada em 2016, tendo recebido já dois prémios. A aplicação foi nomeada pela revista Forbes como uma das 60 startups lideradas por mulheres que estão a "a agitar a tecnologia pelo globo".