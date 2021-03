STCP muda trajetos no centro do Porto

A reabertura da rua Formosa à circulação de transportes públicos, no centro do Porto, leva a STCP a alterar os trajetos de várias linhas, já a partir de segunda-feira. A alteração implica a mudança das paragens de autocarros naquela zona da cidade.

As linhas 301, 305, 801, 7M e 8M retomam o percurso pela rua Formosa, no sentido de saída do centro do Porto, reativando as paragens próximas da rua de Santa Catarina e do largo do Padrão. As linhas 401, 700, 800 e V94 mantêm as partidas do Bolhão na rua Firmeza, têm uma paragem adicional na rua Sá da Bandeira e continuam os percursos pela rua Formosa.

No sentido contrário, nas linhas com destino ao Bolhão, foi acrescentada uma paragem na rua Sá da Bandeira. Após a paragem Bolhão Metro, a paragem Bolhão Firmeza (sentido ascendente da rua Sá da Bandeira) passa a ser o término destas linhas.

As paragens na rua Alexandre Braga continuam desativadas.