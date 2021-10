STE também admite avançar para a greve da função pública em 12 de novembro

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) admitiu esta quarta-feira juntar-se à greve nacional da função pública anunciada pela Frente Comum da CGTP e pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), para dia 12 de novembro.

O anúncio foi feito pela presidente do STE, Helena Rodrigues, à saída de uma curta reunião de negociação suplementar com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que manteve a proposta de 0,9% de aumentos para o próximo ano, constante na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"A nossa intenção com a negociação suplementar foi de que o Governo apresentasse algo mais do que os 0,9% para atualização salarial anual. Pelos vistos, não há nada de novo, ainda que seja referido que ainda há negociação a fazer em sede de Orçamento do Estado, mas será no parlamento", disse Helena Rodrigues.