Em entrevista ao CM, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, faz o balanço do combate à Covid-19 na União e revela as lições que ficam para o futuro.- A resposta à pandemia seria mais eficaz com uma política europeia de saúde comum?- A nossa resposta europeia à Covid-19 foi eficaz, mas ‘ad hoc’.