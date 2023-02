O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) impôs condições para estar presente na manifestação de sábado, dia 11, em Lisboa, marcada por Fenprof, FNE e mais sete sindicatos.



Em comunicado, o STOP exige “ser formalmente convidado a participar e com direito a intervir no palanque com um elemento”.









Ver comentários