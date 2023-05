O líder do STOP, André Pestana, afirmou esta quinta-feira aos jornalistas que o sindicato vai decidir nos próximos dias se convoca greves entre dia 5 e 9 de junho a todos os níveis de ensino."Quem vai decidir esta luta não vai ser apenas a meia duzia de dirigentes do STOP, mas sim todos os que participarem. Dia 2 de junho anunciaremos", afirma o líder do sindicato.