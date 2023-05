Luís Braga, subdiretor do Agrupamento de Escolas da Abelheira, em Viana do Castelo, demitiu-se do cargo na quarta-feira por alegada “pressão política” do delegado regional de Educação do Norte, Luís Lobo, que diz ser um “boy do PS”.



Luís Braga foi notícia em abril por ter feito greve de fome em defesa da escola pública e garante que isso levou o delegado regional a pressionar o diretor do seu agrupamento, Carlos Pires de Lima.









