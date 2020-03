Subida da conta da água motiva protesto na rua em Penacova

Centenas de pessoas concentraram-se ontem à tarde no exterior do edifício da Câmara de Penacova, onde participaram na sessão da Assembleia Municipal e pediram explicações relativamente ao aumento da fatura da água que dizem ter passado "para o dobro ou triplo".

Em causa está a adesão do município à APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior Norte SA, que este ano assumiu a gestão dos resíduos, distribuição de água e saneamento básico. As primeiras faturas chegaram nos últimos dias a casa dos consumidores, que se deparam com um aumento "que em alguns casos ultrapassa os 60%", disse um dos populares.



Uma mulher alertou para o facto de serem 24 dias de contagem, em que pagou "60 euros e pouco, quando nas últimas três paguei entre os 16 a 19 euros". Ou seja, em 24 dias paga mais do que pagava em três meses, denunciou a munícipe, com as faturas na mão.



Outra situação que causa revolta e sentimento de injustiça prende-se com a taxa de saneamento, que em muitos lugares não existe. "Têm direito à limpeza da fossa as vezes que forem precisas" esclareceu o autarca Humberto Oliveira, considerando "inevitável" o aumento de 10% das tarifas.



PORMENORES

Povo na rua e à chuva

Nem a chuva demoveu os populares que se concentraram à porta da câmara durante mais de 2 horas, onde interpelaram o autarca com os aumentos.



‘Desígnio dos territórios’

O autarca Humberto Oliveira defende "um tarifário de água único igual em todo o território nacional, à semelhança do que se passa com a eletricidade".



Empresa constituída por onze municípios

A APIN assumiu no início do ano a exploração e gestão dos serviços de água, saneamento e resíduos dos municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.



Tarifas visam garantir viabilidade da empresa

As tarifas são iguais para o conjunto dos onze municípios e garantem a sustentabilidade económica e financeira da APIN, que cobre uma área de 1900 km² com 80 mil habitantes. O plano de investimentos global é de 137 milhões de euros, 40 milhões a concretizar nos primeiros 5 anos.