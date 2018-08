Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Subida das temperaturas coloca 14 distritos em aviso amarelo

A partir de sábado, temperaturas voltam a subir até perto dos 40 graus.

Por Lusa | 09:20

Catorze distritos vão estar a partir da manhã de sábado com aviso amarelo devido ao tempo quente, de acordo com o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).



A persistência de valores elevados da temperatura máxima é esperada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção dos de Bragança, Vila Real, Faro e Viseu.



O aviso tem início às 10h00 de sábado e prolonga-se até às 06h00 de domingo.



Este aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".



De acordo com a informação disponível no site do IPMA, no sábado as temperaturas vão chegar ou exceder os 30 graus celsius em todos os distritos de Portugal continental.



Beja e Évora serão as cidades mais quentes, com 38º, enquanto Lisboa chegará aos 35º e Porto e Faro aos 31º.