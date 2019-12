Subida de 41% no desemprego entre pessoas deficientes

Queixas relativas a discriminação com base na deficiência

No espaço de uma década houve uma subida expressiva no número de pessoas com deficiência registadas nos Centros de Emprego.Entre 2009 e 2018 verificou-se um aumento de 41% (em 2009 eram 8622, e no último ano 12 135), revela o Relatório ‘Pessoas com Deficiência em Portugal - Indicadores de Direitos Humanos 2019’.Na área da formação profissional, no mesmo período, o número de beneficiários de medidas específicas de reabilitação profissional quase duplicou, passando de 17 103, em 2009, para 32 452, em 2018.No ensino obrigatório a subida cifrou-se nos 67%. Já o número de estudantes do Superior com deficiência aumentou 40%.