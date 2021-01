O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2, indicador sobre o risco de contágio, está acima de 1 há 26 dias.Enquanto este valor não descer abaixo desse limite o número de novos diagnosticados não vai começar a descer. A subida coincide com o período de aumento da mortalidade provocada pela Covid-19, que na sexta-feira atingiu os 274 óbitos em 24 horas.O risco de transmissão voltou então a crescer fixando-se em 1,13 na última segunda-feira. Esta última semana fica marcada por um número crescente de óbitos por todas as causas, nomeadamente por Covid-19. No dia 20 foi alcançado um máximo histórico: 734 mortes.Ontem, às 22h, havia o registo de 607 mortos, ou seja, foi ultrapassada de novo a barreira dos 600.