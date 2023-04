Submarino 'Arpão' larga terça-feira para missão de 120 dias no Atlântico Sul

O submarino 'Arpão' larga na terça-feira da Base Naval de Lisboa para participar na iniciativa 'Mar Aberto' no Atlântico Sul, até ao início de agosto, com uma guarnição de 35 militares, anunciou esta segunda-feira a Marinha.

Em comunicado, o ramo detalha que este vai ser o primeiro submarino português a realizar uma missão deste tipo, "sendo também a primeira vez que um submarino nacional cruza a linha do Equador" o que pôs "à prova a capacidade logística operacional da Marinha".

A iniciativa 'Mar Aberto 23.2' visa "desenvolver ações de cooperação bilateral e multilateral, e de presença e diplomacia naval, nomeadamente, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Presenças Marítimas Coordenadas no Golfo da Guiné e Iniciativa '5+5 Defesa', com Marrocos".