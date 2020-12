O programa para retirada de amianto das escolas foi prolongado até ao fim do ano, depois de terem sido identificados mais equipamentos a requerer intervenção.Foram submetidas candidaturas de 460 escolas em 130 municípios, cujas obras vão custar 75 milhões de euros financiados por fundos europeus, revelou o Governo.Do total de escolas, 158 são no Norte, 101 no Centro, 143 em Lisboa e Vale do Tejo, 33 no Alentejo e 25 no Algarve.