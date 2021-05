O subsídio extraordinário de risco relativo a janeiro e fevereiro, para quem está na linha da frente do combate à Covid-19, foi pago a 23 455 profissionais de saúde, com um encargo global de 6,5 milhões de euros, segundo revelou o Ministério da Saúde (MS). Tendo em conta que existem cerca de 107 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, significa que só cerca de 20% receberam. "É uma percentagem baixa face à...