Substituído padre contestado em Viana do Castelo

O padre Adão Lima foi dispensado e substituído na paróquia de Santa Leocádia de Geraz do Lima, em Viana do Castelo, pelo sacerdote Daniel Rodrigues.Os paroquianos afirmam que a “normalidade e tranquilidade” estão de regresso, após a contestação, que durava desde maio de 2019. Adão Lima era então considerado “materialista, com grandes sinais de riqueza, autoritário, inacessível, não dialogante e mau exemplo para a comunidade”.